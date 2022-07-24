Турция выторговала себе скидку на украинское зерно Sabah: Турция сможет покупать украинское зерно по ценам ниже мировых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция на основе договоренностей, достигнутых 22 июля с Россией, Украиной и ООН, сможет приобретать украинское зерно по ценам ниже мировых, пишет Sabah. Анкара таким образом сможет удовлетворить свои потребности в зерне на более выгодных условиях.

Министры России и Украины устно пообещали Турции преимущества в вопросе цен на зерно. Турция сможет покупать его для последующего экспорта, — издание цитирует главу комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнуса Кылыча.

Россия, Турция, ООН и Украина ранее подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из России, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Военное сопровождение судов не предполагается — к ним запретят приближаться боевым кораблям, самолетам и беспилотникам. За погрузкой зерна в украинских портах будут следить представители ООН, Турции и Украины.