Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает за принятие Грузии в состав Североатлантического альянса. Об этом он сообщил во время сессии «Будущее НАТО» в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Я не понимаю, почему мы не пригласили Грузию в НАТО или не запустили для неё план действий для членства в организации. Грузия нуждается в нас, и нам нужен такой союзник. В связи с этим Турция считает, что альянс должен расширяться, а Грузия должна стать государством-членом НАТО, — цитирует ТАСС главу МИД Турции.