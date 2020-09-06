Турция перебрасывает танки к границе с Грецией

https://static.news.ru/photo/7daa3bfe-f00c-11ea-88a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкие танки направлены из провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне на фоне кризиса в Восточном Средиземноморье.

Как сообщает агентство IHA со ссылкой на собственные источники в военных ведомствах, два конвоя с техникой, перевозящей около 40 танков, выдвинулись из района Рейханлы провинции Хатай на границе с Сирией. Предположительно, ожидается, технику отправят в Эдирне по железной дороге.

Отношения между Грецией и Турцией обострились с началом сейсмических исследований в Восточном Средиземноморье, которые проводит турецкое судно Oruç Reis. Этот регион, по мнению греческой стороны, является её исключительной экономической зоной. В этой связи ВС Греции приведены в повышенную боевую готовность. Страны обвиняют друг друга в незаконных соглашениях о делимитации морских зон, не учитывающих интересы другой стороны.

Также Турция проводит исследования в местности, которую считает своей исключительной экономической зоной Кипр.

3 сентября глава Минобороны Турции Хулуси Акар совершил демонстрационный полёт в северной части Эгейского моря недалеко от греческой границы. Этот полёт подчёркивает растущую напряжённость между Анкарой и Афинами, писал NEWS.ru.