Турция перебрасывает танки к границе с Грецией

Турецкие танки направлены из провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне на фоне кризиса в Восточном Средиземноморье.
Как сообщает агентство IHA со ссылкой на собственные источники в военных ведомствах, два конвоя с техникой, перевозящей около 40 танков,
Отношения между Грецией и Турцией обострились с началом сейсмических исследований в Восточном Средиземноморье, которые проводит турецкое судно Oruç Reis. Этот регион, по мнению греческой стороны, является её исключительной экономической зоной. В этой связи ВС Греции приведены в повышенную боевую готовность. Страны обвиняют друг друга в незаконных соглашениях о делимитации морских зон, не учитывающих интересы другой стороны.
Также Турция проводит исследования в местности, которую считает своей исключительной экономической зоной Кипр.
3 сентября глава Минобороны Турции Хулуси Акар совершил демонстрационный полёт в северной части Эгейского моря недалеко от греческой границы. Этот полёт подчёркивает растущую напряжённость между Анкарой и Афинами, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен