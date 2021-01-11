Турция откроет летний сезон для туристов в апреле

В Турции определили сроки летнего курортного сезона 2021 года. Официально старт ему предполагается дать в апреле, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
По его мнению, такое раннее начало по сравнению со странами-конкурентами позволит в значительной степени компенсировать потери 2020 года,
Турецкие власти рассчитывают на то, что к апрелю процесс вакцинации граждан «достигнет определённой точки», что позволит людям с большей уверенностью планировать летние путешествия. Кроме того, к этому сроку должна стабилизироваться ситуация с распространением инфекции и внутри самой Турции.
По оценкам министра, страна выйдет из «красной зоны», когда количество новых случаев заражения не будет превышать 2,5 тысячи в сутки. Сейчас этот показатель составляет от 9 до 13 тысяч.
В 2021 году страна планирует принять от 25 до 30 млн туристов из-за рубежа. Однако, чтобы достичь уровня 2019 года, когда в Турции побывали 45 млн иностранцев, понадобится два-три года, считают местные эксперты отрасли.
Основной турпоток они ждут из России, Германии, Украины, Нидерландов и Великобритании.
Ранее NEWS.ru рассказывал о туристических предпочтениях состоятельных россиян. Лидером среди направлений внутреннего зимнего туризма стал Санкт-Петербург, а самым востребованным зарубежным курортом названы Мальдивы.