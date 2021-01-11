Турция откроет летний сезон для туристов в апреле

https://static.news.ru/photo/1c126660-541a-11eb-a042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В Турции определили сроки летнего курортного сезона 2021 года. Официально старт ему предполагается дать в апреле, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

По его мнению, такое раннее начало по сравнению со странами-конкурентами позволит в значительной степени компенсировать потери 2020 года, передаёт РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Турецкие власти рассчитывают на то, что к апрелю процесс вакцинации граждан «достигнет определённой точки», что позволит людям с большей уверенностью планировать летние путешествия. Кроме того, к этому сроку должна стабилизироваться ситуация с распространением инфекции и внутри самой Турции.

По оценкам министра, страна выйдет из «красной зоны», когда количество новых случаев заражения не будет превышать 2,5 тысячи в сутки. Сейчас этот показатель составляет от 9 до 13 тысяч.

В 2021 году страна планирует принять от 25 до 30 млн туристов из-за рубежа. Однако, чтобы достичь уровня 2019 года, когда в Турции побывали 45 млн иностранцев, понадобится два-три года, считают местные эксперты отрасли.

Основной турпоток они ждут из России, Германии, Украины, Нидерландов и Великобритании.

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