Названы туристические предпочтения богатых россиян

Санкт-Петербург стал лидером среди направлений внутреннего зимнего туризма у состоятельных россиян, а самым востребованным курортом названы Мальдивы.
Пандемия коронавируса заставила богатых соотечественников присмотреться к городам на карте России,
При этом россияне стараются свести риски, связанные с ограничениями из-за коронавируса, к минимуму. Те из них, кто не отказался от заграничных путешествий, чаще всего оформляли путёвки на Мальдивы. Вторым по популярности стал Дубай в ОАЭ, третьими — Сейшелы. Также состоятельных россиян перед новогодними каникулами манили Занзибар и Турция.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главным трендом туризма в этом году станут «коронавирусные» путешествия. Те, кто переболел инфекцией, интересуются турами для восстановления иммунитета и укрепления организма. А поэтому люди выбирают курорты недалеко от дома и те, которые предлагают «постковидные» программы. Эти туры начинаются от 10 дней, но эксперты рекомендуют отдыхать две недели.