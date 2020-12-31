Названы туристические предпочтения богатых россиян

https://static.news.ru/photo/21bd48fc-4cb6-11eb-8194-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Санкт-Петербург стал лидером среди направлений внутреннего зимнего туризма у состоятельных россиян, а самым востребованным курортом названы Мальдивы.

Пандемия коронавируса заставила богатых соотечественников присмотреться к городам на карте России, сообщает РИА Новости. По внутреннему туризму топ-5 направлений, на которые россияне оформили максимальное число путевок, составили Санкт-Петербург, Карелия, Алтай, Краснодарский край (Сочи) и Камчатка.

При этом россияне стараются свести риски, связанные с ограничениями из-за коронавируса, к минимуму. Те из них, кто не отказался от заграничных путешествий, чаще всего оформляли путёвки на Мальдивы. Вторым по популярности стал Дубай в ОАЭ, третьими — Сейшелы. Также состоятельных россиян перед новогодними каникулами манили Занзибар и Турция.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главным трендом туризма в этом году станут «коронавирусные» путешествия. Те, кто переболел инфекцией, интересуются турами для восстановления иммунитета и укрепления организма. А поэтому люди выбирают курорты недалеко от дома и те, которые предлагают «постковидные» программы. Эти туры начинаются от 10 дней, но эксперты рекомендуют отдыхать две недели.