Турция не птица: зачем Эрдоган переименовал республику через ООН Как разные страны проводят ребрендинг путем смены вывески и что из этого выходит

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Президент Турции Реджеп Эрдоган

ООН подтвердила положительный ответ на запрос Турции о переименовании республики во всех официальных документах на иностранных языках. Отныне она называется не Republic of Turkey, но Republic of Türkiye. NEWS.ru разбирался, для чего президенту Реджепу Тайипу Эрдогану понадобилось проводить ребрендинг своей страны и что думают об этом сами турки.

Неполиткорректный Google

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, акция направлена «на повышение международного авторитета страны».

Совместно с нашим департаментом по коммуникациям мы успешно подготовили почву для этого. Мы добились того, чтобы ООН и другие международные организации рассмотрели заявку Анкары и стали именовать наше государство Türkiye, — заявил Чавушоглу, которого цитирует агентство Anadolu.

Еще год назад Эрдоган подписал указ, постановив использовать лейбл made in Türkiye для обозначения турецких товаров, идущих на экспорт. Теперь же дело дошло до международной дипломатической практики. По мнению президента, такое обозначение «лучше всего отражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации».

Наберите в Google​ Turkey — и вы вам выпадет множество картинок, статей и словарных определений, которые связывают нашу страну с обитающей в Северной Америке большой птицей. Она известна тем, что американцы подают ее к столу на Рождество или в День благодарения, — не без сожаления говорил Эрдоган.

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По одной из версий, которая как раз и огорчает Анкару, омонимичность эта неслучайна. Мол, когда нога белых колонизаторов впервые ступила на земли Нового Света, им пришлось продираться через стада диких индеек, которых второпях приняли за домашних цесарок. Те, в свою очередь, попали в Европу из Османской империи. Якобы созвучие слова «индейка» (turkey) и этнонима «турок» как раз привело к тому, что европейцы дали Турции такое название, объясняет телеканал TRT World. Сама же Турция еще с 1923 года, когда произошел переход с арабской письменности на латиницу, именует себя Türkiye, так что нет ничего удивительного в том, что власти решили наконец устранить разночтения и вернуть историческую вывеску.

Ассоциация с птицей искренне раздражает Эрдогана и его окружение. Это неудивительно, учитывая чувствительность турецкого правительства к тому, как воспринимают страну извне и любовь к националистической риторике. Так что ребрендинг следует в русле традиционной линии, — говорит Серим Кору, научный сотрудник Института исследований международной политики.

Британский еженедельник The Week считает, что тем самым турецкие власти посылают Западу четкий сигнал: Анкара «больше не собирается потакать Британии и мириться c дипломатическим ландшафтом, где доминирует англоязычный мир». С этим согласны турецкие эксперты, с которыми поговорил NEWS.ru.

В нашей интеллектуальной среде не было широкой дискуссии о том, нужно ли менять название на Türkiye. Ведь речь идет об английском написании. Мне попадались лишь небольшие комментарии на эту тему. Так что с точки зрения турецкого общественного мнения мало что изменилось. Но действительно, с ранних дней существования Турецкой Республики возникали такие разговоры. Правда, они никогда не приводили к конкретным действиям со стороны правительства, общественных деятелей или представителей неакадемического сообщества. Нет таких прецедентов в прошлом, — поделился с NEWS.ru политический обозреватель турецкого информагентства, пожелавший остаться анонимным.

Почему сейчас Турция это делает? «Она стала важным региональным игроком, мощной геополитической силой со второй по величине армией в регионе. Но она также уделяет большое значение мягкой силе. У нее много учреждений в разных частях мира, агентство Anadolu и другие СМИ активно занимаются иновещанием на разных языках. Раньше Турции было не до того, но сейчас у Эрдогана появилась возможность предъявить миру истинное название Турции, продвинуть турецкий исторический бренд», — считает турецкий журналист.

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Собеседники NEWS.ru напоминают, что в 2023 году республику ждут президентские выборы и Эрдоган уже вовсю стремится сплотить избирателей. Так что история с переименованием адресована именно внутренней аудитории.

Выборы на носу, в этом все дело. Эрдоган продвигает консервативную повестку. Но, если честно, я так и не понял, зачем было менять название. Чем плохо, если нас в мире называют Turkey? Мне лично нравится Turkey. Не вижу в этом слове ничего обидного, — рассказал NEWS.ru ресторатор Кан из Анкары.

Как корабль назовешь

Турция далеко не единственная страна, решившая провести ребрендинг через смену вывески. Еще в 1935 году иранский шах Реза Пехлеви обратился в Лигу Наций с просьбой официально переименовать Персию в Иран — именно так называли «страну ариев» сами жители.

Но есть и более свежие примеры. Так, с 1 января 2020 года официально перестала существовать Голландия. Осталось только одно официальное название королевства — Нидерланды. Таким способом власти решили улучшить его «международный имидж». Правительство было обеспокоено тем, что государство в сердце ЕС вызывает ассоциации с легализованным употреблением веществ, изменяющих сознание, и с кварталом красных фонарей в Амстердаме, а вовсе не с Рембрандтом, Вермеером или хотя бы с тюльпанами. Лучшего способа изменить ситуацию не придумали. Теперь даже национальную сборную по футболу велено именовать исключительно нидерландской к печали болельщиков с их знаменитой песенкой Hup De Holland, Hup («Вперед, Голландия, вперед»).

При этом в стране остались две исторические провинции — Северная и Южная Голландии, они никуда не делись. Как никуда не делись большие и малые голландцы, а также знаменитый голландский сыр, не уступающий в популярности швейцарскому.

Кстати, из-за вечной путаницы со Швейцарией (Switzeland) королевство Свазиленд (Swaziland) было переименовано в королевство Эсватини в апреле 2018 года. Решение принял единолично король Мсвати III, решив сделать себе такой подарок на 50-летие.

А теперь уже бывший президент Филиппин Родриго Дутерте хотел переименовать свою страну в Республику Махарлика (в переводе с малайского — «спокойствие и мир»). Экстравагантному политику не нравилось, что название пришло из испанского языка. Ему вообще не нравились испанцы и лично Магеллан.

Филиппины, потому что Магеллан открыл их на деньги короля Филиппа. Поэтому когда этот дурак прибыл сюда, он назвал их Филиппинами, — припечатал Дутерте сразу всех в свойственной ему манере.

Но довести дело до конца не успел.