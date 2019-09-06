Военнослужащие Турции и США приступили к первому совместному наземному патрулированию планируемой зоны безопасности в Сирии. Шесть турецких бронетранспортёров пересекли границу и отправились к расположению американского конвоя.
На северо-востоке Сирии 8 сентября началось первое совместное наземное патрулирование ВС Турции и США, — сообщает агентство Anadolu.
Конвой выдвинулся с участка турецко-сирийской границы в 30 км к востоку от города Акчале турецкой провинции Шанлыурфа.
Как писал News.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов открыть двери для сирийских беженцев в Европу, если республика не получит необходимую поддержку от Запада в вопросе создания зоны безопасности в Сирии. Он также заявил, что намерен приступить к формированию зоны безопасности в Сирии до конца сентября.