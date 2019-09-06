https://static.news.ru/photo/7b4bc566-d209-11e9-9061-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Военнослужащие Турции и США приступили к первому совместному наземному патрулированию планируемой зоны безопасности в Сирии. Шесть турецких бронетранспортёров пересекли границу и отправились к расположению американского конвоя.

На северо-востоке Сирии 8 сентября началось первое совместное наземное патрулирование ВС Турции и США, — сообщает агентство Anadolu.

Конвой выдвинулся с участка турецко-сирийской границы в 30 км к востоку от города Акчале турецкой провинции Шанлыурфа.

Как писал News.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов открыть двери для сирийских беженцев в Европу, если республика не получит необходимую поддержку от Запада в вопросе создания зоны безопасности в Сирии. Он также заявил, что намерен приступить к формированию зоны безопасности в Сирии до конца сентября.