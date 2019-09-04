https://static.news.ru/photo/8ecb92d6-cfc2-11e9-b9a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutl/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что готов открыть двери для сирийских беженцев в Европу, если республика не получит необходимую поддержку от Запада.

Либо вы поддержите нас в вопросе создания зоны безопасности в Сирии, либо мы будем вынуждены открыть наши пограничные переходы, — цитирует Эрдогана телеканал A Haber.

Он также заявил, что намерен приступить к формированию зоны безопасности в Сирии до конца сентября.

Как писал News.ru, в Идлибе сирийцы устроили крупнейшие за последние несколько лет протесты. Они жгут портреты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и государственные флаги соседней страны. Люди осуждают альянс Эрдогана с президентом Сирии Башаром Асадом и лидером России Владимиром Путиным.