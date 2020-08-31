Турция и Греция близки к формальному началу войны

Турция просчитывает ответ на концентрацию греческих вооружённых сил (ВС) на острове Кастелоризо, к берегам которого её судно отправилось проводить сейсморазведку. В Анкаре напомнили, что эта территория, согласно международным документам, носит статус демилитаризованной. В Греции тем временем сигнализируют о готовности начать переговоры, но после того, как турецкие военные корабли покинут Средиземноморье.

О том, что Афины будут проигравшей стороной, если решатся повысить ставки в Восточном Средиземноморье, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой. Так дипломат прокомментировал появившиеся в СМИ данные о том, что Греция концентрирует военных на Кастелоризо. Аксой напомнил, что остров обладает статусом демилитаризованного в рамках Парижских мирных соглашений 1947 года. Турция, по его словам, отвергает «незаконные изменения, которые пытаются внести в статус острова».

Те, кто полагает, что сможет ограничить права Турции в восточной части Средиземного моря, столкнутся с решительным неприятием Анкары. Единственной чертой, за которую не дозволено переступать в регионе, являются основанные на нормах международного права интересы Турции и турецкой общины Кипра, — заявил спикер турецкого МИДа.

На уровне вице-президента Фуата Октая турецкое руководство обещает применить против Греции военную силу, если та в одностороннем порядке решит расширить свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль. Ситуация повторяет ту, которая сложилась в 1995 году, — во время ратификации Конвенции ООН по морскому праву греческим парламентом. Тогда Анкара сделала в адрес Афин похожее предупреждение, отметив, что расширение территориальных вод будет формальным поводом для объявления войны.

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Пока Греция и Турция говорят на повышенных тонах о ширине границ, НАТО вырабатывает свой подход к ситуации. Как сообщила министр ВС Франции Флоранс Парли, Париж сделал несколько «крайне прагматичных предложений» членам блока в связи с напряжённостью в Средиземноморье. Сейчас они находятся на рассмотрении. У Турции как у члена Североатлантического альянса есть свои обязательства, напомнила глава оборонного ведомства. По данным греческих СМИ, сейчас ВМС Франции направили свой авианосец «Шарль де Голль» в Восточное Средиземноморье в ответ на кризис.

По словам греческих правительственных чиновников, Афины готовы к переговорам с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако после вывода ВМС Турции из Средиземноморья. Диалог, согласно этим оценкам, возможен по единственному спорному вопросу между двумя государствами — о разграничении исключительных экономических зон (ИЭЗ). Однако властям Греции нужны гарантии, что напряжённость в регионе будет снижена и из Анкары перестанут звучать противоречивые заявления, которые касаются, в числе прочего, применения военной силы.

Греческая сторона хочет, чтобы снизился тон, турецкий флот покинул Средиземное море и начался диалог по единственному вопросу о границах ИЭЗ, — говорят неназванные греческие чиновники.

В оборонном ведомстве Греции, впрочем, уверяют, что «страна готова к любым неожиданностям», а процесс деэскалации «должен проводить тот, кто стал причиной напряжённости». В правительственных кругах отмечают: Афины будут исходить из того, как действует Турция, потому что на слова Эрдогана полагаться нельзя — они слишком противоречивы. С одной стороны, он призывает к дипломатии, с другой — показывает себя сторонником жёсткой линии. Греция в ближайшие дни намерена наблюдать, сможет ли её сосед сделать шаг навстречу. Если нет — в сентябре на саммите Евросоюза будут обсуждаться и утверждаться ограничительные меры против Турции. Правда, санкции не исключат риск непреднамеренной эскалации в Средиземноморье.