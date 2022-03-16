Трубы не горят: «Северный поток — 2» предложили превратить в общежитие

Что делать с трубопроводом «Северный поток — 2», «зависшим» на неопределённое время? Эпатажный немецкий архитектор Бенедикт Хартль из Мюнхена, известный громкими проектами утопий и антиутопий, которые никогда не были воплощены в жизнь, придумал фантастическое решение. Он предложил извлечь инфраструктуру со дна Балтики и соорудить из «нарезки» труб гигантское общежитие с комнатами-ячейками наподобие японских капсульных отелей. Как
Это далеко не первый прожект 35-летнего
Теперь творческая мысль Бенедикта Хартля дотянулась до «
Получится межкультурный обмен, который позволит людям дружить и избавляться от предрассудков, — мечтает Бенедикт Хартль.
Затею Хартля для NEWS.ru прокомментировал историк архитектуры Николай Васильев.
На самом деле, эта идея продолжает градостроительные утопии 1960-х годов. В СССР была группа НЭР (новый элемент расселения, футуристическое направление в градостроительстве), в Японии — Кисё Курокава и другие архитекторы, предлагавшие застроить Токио дамбами, пирсами — своего рода улицами. Если к обычной марине пришвартовываются яхты, то к этим моллам пришвартовывались бы дома на воде. В Англии Питер Кук придумал Plug-in-City — концепцию города, состоящего из ячеек. Это контейнерные блоки или минималистичные квартиры, как у Корбена Даллеса из «Пятого элемента», которые способны сниматься с места и перемещаться в другие районы. Такая квартира может быть, например, обычным краном, который занят на стройке. Крановщику не нужно всякий раз собирать пожитки и куда-то переезжать, он может менять локацию вместе со своим рабочим местом. Японцы также придумали идею одноэтажного «шагающего города» — почти как у Миядзаки. Эта была эра Гагарина, покорения космоса. Казалось, что после такого прорыва человечество способно полностью изменить представления о мобильности. Кстати, когда сейчас случаются катастрофы, происходят кризисы с беженцами и нужно размещать людей во временном жилье, на помощь приходят практические вещи из этих концепций. В том же Лондоне в бывших доках можно увидеть кампусы, строительные городки, студенческие общежития, которые сделаны в модуле морских контейнеров. Так что идея построить общежитие из труб — не такая уж утопия.
По словам собеседника NEWS.ru, утопичен сам план «распила» газопровода.
Только представьте, придётся автогеном пилить под водой — тут нужны специальные технологии, водолазы, специалисты особой квалификации. Опять же, надо достать со дна, почистить трубы, которые уже ракушками обросли. Это нереально, потому что безумно дорого, — считает Васильев.
По его словам, дешевле сделать новую трубу на заводе, который работал на «Северный поток — 2».
На том же станке, на той же производственной линии можно было бы сделать куски труб и придумать для них новые функции. Использовать стальной прокат для создания временного жилья — это, в принципе, хорошая идея, почему бы нет. Вспомните, откуда взялись небоскрёбы в Чикаго, — из-за кризиса перепроизводства дешёвого стального проката. Возможно, нынешняя экономическая ситуация, в которой собственное жильё становится всё большей роскошью, даст импульс новой архитектуре, — полагает эксперт.
Справка
Будущее газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной примерно 1,2 тысячи километров и стоимостью почти €10 миллиардов сейчас весьма туманно. Его строительство полностью завершилось в сентябре 2021-го, а к концу года Россия полностью заполнила обе нитки газом. Однако процесс сертификации «Северного потока — 2» к этому времени был приостановлен немецкой стороной. От компании-оператора Nord Stream 2 AG потребовали учредить «дочку» на территории ФРГ. А 23 февраля канцлер Германии Олаф Шольц распорядился отозвать у Федерального сетевого агентства (немецкого регулятора) положительный доклад об энергобезопасности проекта. Он подтвердил, что без сертификации «Северный поток — 2» не может быть запущен. Как отметил тогда Шольц, Министерству экономики ФРГ предстоит «заново изучить ситуацию».