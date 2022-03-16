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Трубы не горят: «Северный поток — 2» предложили превратить в общежитие
Мир

Трубы не горят: «Северный поток — 2» предложили превратить в общежитие

Немецкий архитектор-утопист предлагает поселить в газопроводе бездомных со всего мира
17:17, 16 марта 2022
Фото: unsplash.com
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Что делать с трубопроводом «Северный поток — 2», «зависшим» на неопределённое время? Эпатажный немецкий архитектор Бенедикт Хартль из Мюнхена, известный громкими проектами утопий и антиутопий, которые никогда не были воплощены в жизнь, придумал фантастическое решение. Он предложил извлечь инфраструктуру со дна Балтики и соорудить из «нарезки» труб гигантское общежитие с комнатами-ячейками наподобие японских капсульных отелей. Как пишет портал Spiegel Online, плавучий «замок на воде» для бездомных со всего мира мог бы стать центром взаимопонимания между народами.

Трубы не горят: «Северный поток — 2» предложили превратить в общежитиеJens Büttner/dpa/Global Look Press

Это далеко не первый прожект 35-летнего Хартля, который ничего не строит, но зато время от времени заставляет архитектурное сообщество говорить о себе. Когда в январе 2021-го трамписты штурмовали Капитолий, немец выступил с идеей превратить государственный символ американской мечты в эдакую средневековую крепость, выстроив вокруг холма в сердце Вашингтона настоящие стены. Хартль с энтузиазмом демонстрировал журналистам макет «кремля по-американски», но за порог его мюнхенской студии идея не вышла. Другая его задумка связана с Букингемским дворцом, который архитектор захотел переделать в социальное жильё. Всё равно 445 комнат и 75 кроватей королевской резиденции в сердце Лондона стоят без дела, так почему бы Её Величеству Елизавете II не пустить к себе бедняков с диккенсовских окраин? Правда, в Альбионе не оценили гуманистический порыв немецкого мечтателя, задумавшего приспособить дворцы под хижины.

Теперь творческая мысль Бенедикта Хартля дотянулась до «Северного потока — 2». В его чертежах газотранспортная Атлантида должна всплыть на поверхность у берегов немецкого местечка Грайфсвальд в виде пятиэтажного сооружения на дамбе из переработанных и забетонированных фрагментов труб. Внутри этих капсул плавучего комплекса разместились бы 194 спальных места для постояльцев со всего мира. Они будут получать приглашения с помощью случайной лотереи и меняться каждый месяц. Никаких ограничений по возрасту, полу, происхождению и вере.

Получится межкультурный обмен, который позволит людям дружить и избавляться от предрассудков, — мечтает Бенедикт Хартль.

Затею Хартля для NEWS.ru прокомментировал историк архитектуры Николай Васильев.

На самом деле, эта идея продолжает градостроительные утопии 1960-х годов. В СССР была группа НЭР (новый элемент расселения, футуристическое направление в градостроительстве), в Японии — Кисё Курокава и другие архитекторы, предлагавшие застроить Токио дамбами, пирсами — своего рода улицами. Если к обычной марине пришвартовываются яхты, то к этим моллам пришвартовывались бы дома на воде. В Англии Питер Кук придумал Plug-in-City — концепцию города, состоящего из ячеек. Это контейнерные блоки или минималистичные квартиры, как у Корбена Даллеса из «Пятого элемента», которые способны сниматься с места и перемещаться в другие районы. Такая квартира может быть, например, обычным краном, который занят на стройке. Крановщику не нужно всякий раз собирать пожитки и куда-то переезжать, он может менять локацию вместе со своим рабочим местом. Японцы также придумали идею одноэтажного «шагающего города» — почти как у Миядзаки. Эта была эра Гагарина, покорения космоса. Казалось, что после такого прорыва человечество способно полностью изменить представления о мобильности. Кстати, когда сейчас случаются катастрофы, происходят кризисы с беженцами и нужно размещать людей во временном жилье, на помощь приходят практические вещи из этих концепций. В том же Лондоне в бывших доках можно увидеть кампусы, строительные городки, студенческие общежития, которые сделаны в модуле морских контейнеров. Так что идея построить общежитие из труб — не такая уж утопия.

Николай Васильев

историк архитектуры, профессор МГАРХИ имени Сурикова, профессор МГСУ

По словам собеседника NEWS.ru, утопичен сам план «распила» газопровода.

Только представьте, придётся автогеном пилить под водой — тут нужны специальные технологии, водолазы, специалисты особой квалификации. Опять же, надо достать со дна, почистить трубы, которые уже ракушками обросли. Это нереально, потому что безумно дорого, — считает Васильев.

Трубы не горят: «Северный поток — 2» предложили превратить в общежитиеStefan Sauer/dpa/Global Look Press

По его словам, дешевле сделать новую трубу на заводе, который работал на «Северный поток — 2».

На том же станке, на той же производственной линии можно было бы сделать куски труб и придумать для них новые функции. Использовать стальной прокат для создания временного жилья — это, в принципе, хорошая идея, почему бы нет. Вспомните, откуда взялись небоскрёбы в Чикаго, — из-за кризиса перепроизводства дешёвого стального проката. Возможно, нынешняя экономическая ситуация, в которой собственное жильё становится всё большей роскошью, даст импульс новой архитектуре, — полагает эксперт.

Справка

Будущее газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной примерно 1,2 тысячи километров и стоимостью почти €10 миллиардов сейчас весьма туманно. Его строительство полностью завершилось в сентябре 2021-го, а к концу года Россия полностью заполнила обе нитки газом. Однако процесс сертификации «Северного потока — 2» к этому времени был приостановлен немецкой стороной. От компании-оператора Nord Stream 2 AG потребовали учредить «дочку» на территории ФРГ. А 23 февраля канцлер Германии Олаф Шольц распорядился отозвать у Федерального сетевого агентства (немецкого регулятора) положительный доклад об энергобезопасности проекта. Он подтвердил, что без сертификации «Северный поток — 2» не может быть запущен. Как отметил тогда Шольц, Министерству экономики ФРГ предстоит «заново изучить ситуацию».

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