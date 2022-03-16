Трубы не горят: «Северный поток — 2» предложили превратить в общежитие

Что делать с трубопроводом «Северный поток — 2», «зависшим» на неопределённое время? Эпатажный немецкий архитектор Бенедикт Хартль из Мюнхена, известный громкими проектами утопий и антиутопий, которые никогда не были воплощены в жизнь, придумал фантастическое решение. Он предложил извлечь инфраструктуру со дна Балтики и соорудить из «нарезки» труб гигантское общежитие с комнатами-ячейками наподобие японских капсульных отелей. Как пишет портал Spiegel Online, плавучий «замок на воде» для бездомных со всего мира мог бы стать центром взаимопонимания между народами.

Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Это далеко не первый прожект 35-летнего Хартля , который ничего не строит, но зато время от времени заставляет архитектурное сообщество говорить о себе. Когда в январе 2021-го трамписты штурмовали Капитолий, немец выступил с идеей превратить государственный символ американской мечты в эдакую средневековую крепость , выстроив вокруг холма в сердце Вашингтона настоящие стены. Хартль с энтузиазмом демонстрировал журналистам макет «кремля по-американски», но за порог его мюнхенской студии идея не вышла. Другая его задумка связана с Букингемским дворцом, который архитектор захотел переделать в социальное жильё. Всё равно 445 комнат и 75 кроватей королевской резиденции в сердце Лондона стоят без дела, так почему бы Её Величеству Елизавете II не пустить к себе бедняков с диккенсовских окраин? Правда, в Альбионе не оценили гуманистический порыв немецкого мечтателя, задумавшего приспособить дворцы под хижины.

Теперь творческая мысль Бенедикта Хартля дотянулась до « Северного потока — 2 ». В его чертежах газотранспортная Атлантида должна всплыть на поверхность у берегов немецкого местечка Грайфсвальд в виде пятиэтажного сооружения на дамбе из переработанных и забетонированных фрагментов труб. Внутри этих капсул плавучего комплекса разместились бы 194 спальных места для постояльцев со всего мира. Они будут получать приглашения с помощью случайной лотереи и меняться каждый месяц. Никаких ограничений по возрасту, полу, происхождению и вере.

Получится межкультурный обмен, который позволит людям дружить и избавляться от предрассудков, — мечтает Бенедикт Хартль.

Затею Хартля для NEWS.ru прокомментировал историк архитектуры Николай Васильев.

На самом деле, эта идея продолжает градостроительные утопии 1960-х годов. В СССР была группа НЭР (новый элемент расселения, футуристическое направление в градостроительстве), в Японии — Кисё Курокава и другие архитекторы, предлагавшие застроить Токио дамбами, пирсами — своего рода улицами. Если к обычной марине пришвартовываются яхты, то к этим моллам пришвартовывались бы дома на воде. В Англии Питер Кук придумал Plug-in-City — концепцию города, состоящего из ячеек. Это контейнерные блоки или минималистичные квартиры, как у Корбена Даллеса из «Пятого элемента», которые способны сниматься с места и перемещаться в другие районы. Такая квартира может быть, например, обычным краном, который занят на стройке. Крановщику не нужно всякий раз собирать пожитки и куда-то переезжать, он может менять локацию вместе со своим рабочим местом. Японцы также придумали идею одноэтажного «шагающего города» — почти как у Миядзаки. Эта была эра Гагарина, покорения космоса. Казалось, что после такого прорыва человечество способно полностью изменить представления о мобильности. Кстати, когда сейчас случаются катастрофы, происходят кризисы с беженцами и нужно размещать людей во временном жилье, на помощь приходят практические вещи из этих концепций. В том же Лондоне в бывших доках можно увидеть кампусы, строительные городки, студенческие общежития, которые сделаны в модуле морских контейнеров. Так что идея построить общежитие из труб — не такая уж утопия. Николай Васильев историк архитектуры, профессор МГАРХИ имени Сурикова, профессор МГСУ историк архитектуры, профессор МГАРХИ имени Сурикова, профессор МГСУ

По словам собеседника NEWS.ru, утопичен сам план «распила» газопровода.

Только представьте, придётся автогеном пилить под водой — тут нужны специальные технологии, водолазы, специалисты особой квалификации. Опять же, надо достать со дна, почистить трубы, которые уже ракушками обросли. Это нереально, потому что безумно дорого, — считает Васильев.

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

По его словам, дешевле сделать новую трубу на заводе, который работал на «Северный поток — 2».

На том же станке, на той же производственной линии можно было бы сделать куски труб и придумать для них новые функции. Использовать стальной прокат для создания временного жилья — это, в принципе, хорошая идея, почему бы нет. Вспомните, откуда взялись небоскрёбы в Чикаго, — из-за кризиса перепроизводства дешёвого стального проката. Возможно, нынешняя экономическая ситуация, в которой собственное жильё становится всё большей роскошью, даст импульс новой архитектуре, — полагает эксперт.

Справка

Будущее газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной примерно 1,2 тысячи километров и стоимостью почти €10 миллиардов сейчас весьма туманно. Его строительство полностью завершилось в сентябре 2021-го, а к концу года Россия полностью заполнила обе нитки газом. Однако процесс сертификации «Северного потока — 2» к этому времени был приостановлен немецкой стороной. От компании-оператора Nord Stream 2 AG потребовали учредить «дочку» на территории ФРГ. А 23 февраля канцлер Германии Олаф Шольц распорядился отозвать у Федерального сетевого агентства (немецкого регулятора) положительный доклад об энергобезопасности проекта. Он подтвердил, что без сертификации «Северный поток — 2» не может быть запущен. Как отметил тогда Шольц, Министерству экономики ФРГ предстоит «заново изучить ситуацию».