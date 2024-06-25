«Триумф свободы»: Мадуро отреагировал на освобождение Ассанжа Мадуро поздравил Ассанжа с освобождением из тюрьмы в Лондоне

Освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы стало триумфом борьбы за уважение прав человека, написал президент Венесуэлы Николас Мадуро в соцсети X. По его словам, Ассанж является примером мужества и отваги в борьбе за правду.

От имени народа Венесуэлы мы поздравляем Джулиана Ассанжа с освобождением. Это триумф свободы и борьбы человечества за уважение прав человека, — написал Мадуро.

Ранее в канцелярии премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе сообщили, что Ассанж будет приговорен к более чем пяти годам тюрьмы. В этот срок будет зачтено время, которое он уже провел в заключении на территории Великобритании. При этом разбирательство в США еще не закончено, а Ассанж сможет вернуться на родину по его окончании.

Журналист признает себя виновным в сговоре с целью получения и распространения секретной информации в ходе заседания в суде на принадлежащем США острове Сайпан, которое запланировано на 26 июня.

До этого в WikiLeaks сообщили, что Ассанж был освобожден из британской тюрьмы «Белмарш» и покинул территорию страны. Организация опубликовала в соцсети Х видео, на котором, согласно сообщению, он садится в самолет, летящий в Австралию.