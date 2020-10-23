Трамп заявил об участии в переговорах по Карабаху

https://static.news.ru/photo/ef23c354-1550-11eb-bb73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что участвует в переговорах по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Трамп заявил, что участвует в посредничестве между Азербайджаном и Арменией, однако не стал сообщать, говорил ли он с лидерами стран, — цитирует РИА Новости журналистов пула американского президента.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео обсудили 23 октября ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Как сообщили в азербайджанском МИД, во время визита в Вашингтон Байрамов проинформировал Помпео о деструктивной политике Армении, целенаправленных обстрелах мирного азербайджанского населения, массовом привлечении иностранных наёмников и террористов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.