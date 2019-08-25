https://static.news.ru/photo/0ccc16cc-c723-11e9-940a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Reuters. Трамп также выразил недовольство ракетными испытаниями КНДР, однако добавил, что формально Северная Корея не нарушает никаких соглашений.

Северная Корея утром в субботу, 24 августа предположительно запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Позднее, официальные лица КНДР отчитались об успешном испытании нового сверхкрупного ракетного вооружения, передавал News.ru. Это первые пуски ракет после завершения американо-южнокорейских военных учений, проходивших с 5 по 20 августа, и вызвавших негативную реакцию официального Пхеньяна. Дональд Трамп, между тем, сообщал об обещании Ким Чен Ына не проводить ракетных испытаний после завершения учений.