Северная Корея вновь запустила снаряды в сторону Японского моря. Об этом передаёт южнокорейское агентство
Сообщается, что власти Японии подозревают Пхеньян в запуске баллистических ракет.
О прошлых испытаниях ракет в КНДР стало известно 16 августа. Тогда Пхеньян
С 2006 года Пхеньян провёл серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергало требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США.
21 апреля 2018 года власти Северной Кореи заявили о прекращении ядерных и ракетных испытаний.