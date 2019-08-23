https://static.news.ru/photo/72fbb650-c5fc-11e9-9787-fa163e074e61_660.jpg Фото: kcnawatch.co/Global Look Press

Северная Корея вновь запустила снаряды в сторону Японского моря. Об этом передаёт южнокорейское агентство Younhap со ссылкой на военный штаб Сеула.

Сообщается, что власти Японии подозревают Пхеньян в запуске баллистических ракет.

О прошлых испытаниях ракет в КНДР стало известно 16 августа. Тогда Пхеньян произвёл новый запуск неопознанных снарядов. Они были выпущены с восточного побережья в провинции Кангвон в сторону Японского моря, писал News.ru.

С 2006 года Пхеньян провёл серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергало требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США.

21 апреля 2018 года власти Северной Кореи заявили о прекращении ядерных и ракетных испытаний.