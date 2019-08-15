https://static.news.ru/photo/8dd2e1d0-bfba-11e9-a689-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Северная Корея 16 августа провела новый запуск снарядов в сторону Японского моря.

Запуск производился с восточного побережья страны, сообщает агенство Рёнхап .

Как писал News.ru ранее, лидер КНДР Ким Чен Ын повысил в званиях 103 военнослужащих, которые принимали участие в разработке новых систем вооружений. Поощрить военных от генеральского до лейтенантского званий было решено после серии испытаний пусковых систем многозалпового огня, которые состоялись на территории Северной Кореи в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.