Трамп утвердил план вывода части войск из Германии

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович выступил с резкой критикой партии сторонников Владимира Зеленского «Слуга народа» и обвинил её членов в предательстве. Поводом для заявления стало выступление на онлайн-конференции депутата от фракции президентской партии Галины Третьяковой, которая руководит парламентским комитетом по соцполитике.

В ходе конференции она как эксперт заявила, что в бедных семьях рождаются дети «низкого качества». Один из лидеров вашей партии, глава профильного комитета заявила, что людей, которые мало зарабатывают, надо...