Трамп утвердил план вывода части войск из Германии

Президент США Дональд Трамп подписал план по передислокации из Германии 9,5 тысячи американских военнослужащих для «сдерживания России». Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
По его словам, детали плана главе государства представили министр обороны Марк Эспер и председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли,
Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе, — отметил Хоффман.
Он добавил, что подробности передислокации конгрессу представят Эспер и Милли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о готовности США перебросить часть своих войск из Германии в Польшу. По его словам, это будет сделано за счёт польской стороны. Глава Белого дома подчеркнул, что некоторые американские военные вернутся из Германии домой, а другие будут передислоцированы «в иные места Европы».
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