США направят дополнительные войска в Польшу

https://static.news.ru/photo/8f8e60de-b65a-11ea-b893-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: The U.S. Army/flickr.com

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут перебросить часть своих войск из Германии в Польшу.

По его словам, это будет сделано за счёт польской стороны.

Мы отправим им дополнительные войска, они за это заплатят. Возможно, мы перебросим их из Германии, — заявил лидер Белого дома на пресс-конференции по итогам переговоров с польским президентом Анджеем Дудой.

Трамп подчеркнул, что некоторые американские военные вернутся из Германии домой, а другие будут передислоцированы в иные места Европы.

Польша будет одним из таких мест, — подчеркнул Трамп.

NEWS.ru писал, что 5 июня президент США распорядился сократить число американских военных, которые находятся в Германии. К сентябрю 2020 года из европейской страны будут выведены почти 9,5 тысячи солдат и офицеров.

В Минобороны США стали затягивать процесс сокращения военного присутствия в Германии. По данным The Washington Post, Пентагон практически не замечает пожеланий главы государства. Точно так же в военном ведомстве реагируют на планы Трампа по выводу войск из Афганистана. Белый дом намерен вывести оставшихся там военных, чтобы выполнить предвыборное обещание президента, но достижению данной цели препятствуют в Пентагоне.

Ранее Трамп заявил, что немецкие власти стали неплательщиками в НАТО. Якобы Берлин только и думает о том, как можно меньше вносить денег за членство в Альянсе. Немецкие дипломаты не оставили такое заявление Трампа без ответа и обвинили его в преследовании собственных интересов при размещении войск в Европе.