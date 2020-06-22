Трамп требовал от Японии увеличить в четыре раза расходы на базы США

https://static.news.ru/photo/680895d0-b45b-11ea-a392-fa163e074e61_660.jpg Фото: usfj.mil

В 2019 году президент США Дональд Трамп потребовал от Японии в четыре раза увеличить расходы на содержание американских баз на территории страны и довести эту цифру до $8 млрд. Глава Белого дома передал это требование со своим экс-советником по национальным вопросам Джоном Болтоном во время визита последнего в Токио.

Данные сведения 22 июня огласили японские СМИ. Журналисты ссылаются на мемуары Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», утверждая, что располагают текстом книги.

Помощник Трампа подчеркнул, что в случае отказа увеличить расходы на американские базы президент угрожал Японии полным выводом войск с территории азиатского государства. Официальный Токио до сих пор отвергает слухи об угрозах и требованиях со стороны Вашингтона, сообщает информационное агентство Kyodo.

В 2019 финансовом году японские расходы на содержание военных баз Штатов составили 197,4 млрд иен (более $1,8 млрд по текущему курсу).

Болтон был уволен в сентябре 2019 года. Трамп объяснил это решение тем, что бывший помощник по национальной безопасности совершал серьёзные ошибки и не мог прийти к взаимопониманию с важными людьми в администрации.

В своей книге «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» Болтон описывает некоторые рабочие моменты, связанные с Трампом. Мемуары вызвали резонанс в Штатах. После публикации выдержек из них президент США призвал не публиковать мемуары Болтона и назвал его предателем. По словам главы государства, в книге содержатся засекреченные данные, что подтверждается специалистами Белого дома.

Минюст США позднее потребовал через суд приостановить выход книги Болтона. Однако 20 июня, как передавал NEWS.ru, инстанция разрешила опубликовать мемуары, несмотря на возражения со стороны Белого дома.