https://static.news.ru/photo/cd771186-d6f2-11e9-a14c-fa163e074e61_660.jpg Фото: FBi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сын основателя террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена — Хамза — уничтожен, сообщил глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп. По его словам, операцию по ликвидации провели спецслужбы США.

Лидер уточнил, что силовики ликвидировали цель «в районе Афганистана и Пакистана». Президент отметил, что убийство Хамзы «подорвёт важные оперативные действия группировки» и лишит её символической связи с фамилией своего первого руководителя, пишет РИА Новости .

Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками, — пояснил политик.

Информация о возможной гибели Хамзы бен Ладена появлялась в Сети летом текущего года, но официального подтверждения со стороны Белого дома тогда не последовало, хотя Минобороны США признало ликвидацию радикала, писал News.ru.