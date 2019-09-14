Сын основателя террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена — Хамза — уничтожен, сообщил глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп. По его словам, операцию по ликвидации провели спецслужбы США.
Лидер уточнил, что силовики ликвидировали цель «в районе Афганистана и Пакистана». Президент отметил, что убийство Хамзы «подорвёт важные оперативные действия группировки» и лишит её символической связи с фамилией своего первого руководителя, пишет
Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками, — пояснил политик.
Информация о возможной гибели Хамзы бен Ладена появлялась в Сети летом текущего года, но официального подтверждения со стороны Белого дома тогда не последовало, хотя Минобороны США признало ликвидацию радикала, писал News.ru.