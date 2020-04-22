Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/fbe7ce1a-8427-11ea-850c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет подтверждённых сведений об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. По словам главы Белого дома, если северокорейский политик действительно серьёзно болен, то он желает ему «всего хорошего».

Трамп подтвердил, что у него с Ыном рабочие отношения, и добавил, что не слишком-то верит сообщениям некоторых СМИ.

Должен лишь передать Ким Чен Ыну, что желаю ему удачи. Были очень-очень серьёзные медицинские отчёты. Никто этого не подтвердил, — цитирует президента США ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разведка США получила данные об ухудшении состояния Ким Чен Ына. По некоторым данным, глава КНДР плохо перенёс операцию. Её провели из-за неважной работы сердечно-сосудистой системы. Проблемы со здоровьем у политика начались из-за «чрезмерного курения, ожирения и переутомления».