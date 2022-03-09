Трамп предупредил о последствиях неуважительного отношения к США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о существующих рисках начала Третьей мировой и вероятности ядерных ударов. В подкасте Full Send Podcast он предупредил, что риски обусловлены потерей на мировой арене уважения к США, сообщает РИА Новости.

Да, шанс Третьей мировой существует и это потому, что нашу страну больше не уважают, — подчеркнул Трамп.

Он также ответил на вопрос, существует ли для американцев ядерная угроза на фоне ситуации на Украине. По мнению бывшего хозяина Белого дома, бояться этого стоит, так как США «руководят некомпетентные люди».

Ранее стало известно, что Трамп предупредил Вашингтон об опасности военного усиления Токио и Берлина. Многие люди считают, что это может быть не очень хорошей идеей, добавил бывший хозяин Белого дома. Трамп не стал аргументировать предупреждение, отметив лишь, что со своими желаниями нужно быть осторожными.