Трамп помиловал обвиняемых во «вмешательстве» в выборы в США

https://static.news.ru/photo/c20f4cd0-44c1-11eb-b1ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: shealah_craighead/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп помиловал 15 человек, среди которых были обвиняемые по делу о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году. Ещё пятерым осуждённым Трамп смягчил приговоры, сообщает Белый дом.

Президент США, в частности, помиловал бывшего советника своего предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса, осуждённого в 2018 году за дачу ложных показаний ФБР. Пападопулос тогда давал показания о контактах с некой гражданкой России и профессором из Лондона, якобы связанными с властями России, сообщает ТАСС.

Трамп также помиловал гражданина Нидерландов Алекса ван дер Цваана, который также был обвинён в даче ложных показаний по «российскому» делу.

Помилование коснулось бывших конгрессменов Данкана Хантера и Кристофера Коллинза. Оба были признаны виновными в коррупции и мошенничестве.

Как сообщал NEWS.ru, ранее телеканал CNN, традиционно симпатизирующий демократам в США, заявил, что Дональд Трамп знает о своём проигрыше на выборах главы государства, но отказывается признавать поражение и передавать власть Джо Байдену из мести демократам за расследование о якобы российском вмешательстве в предыдущие выборы.