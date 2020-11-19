СМИ: Трамп мстит демократам за расследование о российском вмешательстве

https://static.news.ru/photo/5ace4efe-2afe-11eb-8a4f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: whitehouse/flickr.com

Президент США Дональд Трамп знает о своём проигрыше на выборах главы государства, но отказывается признавать поражение и передавать власть Джо Байдену из мести демократам за расследование о якобы российском вмешательстве в предыдущие выборы.

По мнению Трампа, сомнения демократов в том, что он честно выиграл выборы в 2016 году, негативно отразились на его президентстве. Поэтому он считает справедливым не признавать победу своего нынешнего соперника, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Хозяин Белого дома продолжает верить в то, что исход выборов может быть изменён оспариванием итогов в суде. Его сторонники обеспокоены этим, но Трамп непреклонен. Впрочем, по данным телеканала, ситуация всё же может измениться дней через 10.

Друзья и деловые партнёры Трампа опасаются также, что он может навредить своему бренду. Переживая поражение на выборах, президент перестал появляться на публике и пропустил первый более чем за полгода брифинг целевой группы по борьбе с коронавирусом.

Голосование на президентских выборах в США состоялось 3 ноября. Официально его итоги пока не оглашены, но, по предварительным данным, победу одержал Байден. Трамп пытается оспорить результаты подсчёта голосов в ряде штатов, утверждая, что в ходе выборов там имели место нарушения и фальсификации.

Ранее NEWS.ru писал, что пересчёт голосов в одном из «спорных» штатов — Джорджии — подтвердил победу Байдена. Итоги ручного пересчёта голосов избирателей, участвовавших в выборах президента США, совпали с данными первичной автоматической обработки. Байден набрал 2 475 141 голос, Трамп — 2 462 857, преимущество кандидата от демократов составило более 12,2 тыс. голосов.