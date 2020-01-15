https://static.news.ru/photo/0ea42eb2-382a-11ea-8942-fa163e074e61_660.jpg Фото: Donald Trump/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп хотел провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным до официального вступления в должность.

Согласно отрывкам из книги двух журналистов Washington Post, глава Соединённых Штатов настолько сильно хотел встретиться с Путиным, что прервал беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать, на какую дату можно запланировать мероприятие и может ли оно состояться до инаугурации.

Авторы также отмечают , что после первых переговоров с российским лидером Трамп сразу же «объявил себя экспертом по России».