Фото: Donald Trump/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп хотел провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным до официального вступления в должность.

Согласно отрывкам из книги двух журналистов Washington Post, глава Соединённых Штатов настолько сильно хотел встретиться с Путиным, что прервал беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать, на какую дату можно запланировать мероприятие и может ли оно состояться до инаугурации.

Авторы также отмечают, что после первых переговоров с российским лидером Трамп сразу же «объявил себя экспертом по России».

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты и РФ могли бы поладить. Он вспомнил о расследовании в отношении вмешательства России в выборы американского президента и выразил мнение, что после «охоты на ведьм» страны смогли бы наладить отношения.

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