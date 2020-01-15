Президент США Дональд Трамп хотел провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным до официального вступления в должность.
Согласно отрывкам из книги двух журналистов Washington Post, глава Соединённых Штатов настолько сильно хотел встретиться с Путиным, что прервал беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать, на какую дату можно запланировать мероприятие и может ли оно состояться до инаугурации.
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