Трамп обсудил с Макроном ситуацию в Ливии

https://static.news.ru/photo/b98b0206-cabf-11ea-9da1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hamza Turkia/Global Look Press

Ситуация в Ливии стала предметом телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Трамп и президент Макрон обсуждали важные двусторонние и глобальные вопросы, включая способы деэскалации ситуации в Ливии, — цитирует РИА Новости представителя Белого дома Джадда Дира.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда протестующие, поддержанные НАТО, убили авторитарного лидера страны Муаммара Каддафи. Большинство стран признало власть в Ливии правительства национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа. С 2014 года ему противостоит армия маршала Халифы Хафтара, которая подчиняется альтернативному правительству страны.

По предварительным данным, Хафтар пользуется поддержкой России, Франции, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. Сторону официального правительства в Триполи заняли Турция, Италия и Катар.

Как писал NEWS.ru, ранее за прекращение огня в Ливии выступили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. По их словам, если конфликт не остановить сейчас, он станет ещё более опасным и неразрешимым.