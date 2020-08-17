Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал забастовки в Белоруссии, которые начались после президентской гонки.
Американский лидер назвал ужасной ситуацию в республике. По его словам, американские власти внимательно следят за ситуацией в Белоруссии.
После общения с журналистами глава государства отправился в штаты Миннесота и Висконсин,
С 9 августа в Белоруссии проходят несанкционированные акции протеста. Демонстранты недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Силовики разгоняют протестующих с помощью слезоточивого газа, резиновых пуль и других спецсредств. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч митингующих.
По данным Центризбиркома, за действующего лидера проголосовали 80,1% избирателей, а за Светлану Тихановскую — 10,1%. Митингующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к белорусскому лидеру Александру Лукашенко в связи с протестами, вызванными результатами выборов в республике. Он призвал переизбранного президента к диалогу с протестующими.
Как писал NEWS.ru, депутаты Европарламента (ЕП) не признали президентские выборы в Белоруссии. Белорусский лидер Александр Лукашенко, выигравший президентскую гонку в шестой раз, признан персоной нон грата в Евросоюзе.
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