Трамп намерен из-за коронавируса приостановить иммиграцию в США

https://static.news.ru/photo/9b230d2a-837c-11ea-b8d7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с пандемией COVID-19 он собирается временно приостановить иммиграцию в страну. Глава Белого дома отметил готовность подписать соответствующий указ.

Однако не уточнил, когда это будет сделано и на какой срок будут введены ограничения.

В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединённые Штаты! — говорится в сообщении Трампа, которое он разместил в Twitter.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что запрет на поездки через границу между США и Канадой был принят 20 марта. Ограничения должны были действовать до 20 апреля, однако стороны договорились продлить запрет ещё на 30 дней. Это решение позволит обеспечить безопасность людей по обе стороны границы, отметил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.