Мир

Трамп намерен из-за коронавируса приостановить иммиграцию в США

06:03, 21 апреля 2020 18
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с пандемией COVID-19 он собирается временно приостановить иммиграцию в страну. Глава Белого дома отметил готовность подписать соответствующий указ.

Однако не уточнил, когда это будет сделано и на какой срок будут введены ограничения.

В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединённые Штаты!говорится в сообщении Трампа, которое он разместил в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запрет на поездки через границу между США и Канадой был принят 20 марта. Ограничения должны были действовать до 20 апреля, однако стороны договорились продлить запрет ещё на 30 дней. Это решение позволит обеспечить безопасность людей по обе стороны границы, отметил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

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