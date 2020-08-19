Трамп интересовался обменом Пуэрто-Рико на Гренландию

https://static.news.ru/photo/50c538d6-e25c-11ea-9ef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп интересовался возможностью обменять у Дании Гренландию на островное государство Пуэрто-Рико, входящее в Соединённые Штаты. Об этом сообщил экс-сотрудник министерства внутренней безопасности Майлз Тейлор.

Однажды, прежде чем мы уехали, он сказал, что он не просто хочет приобрести Гренландию, а что он хочет понять, может ли он продать, обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, потому что, по его словам, в Пуэрто-Рико грязно, а люди там бедны, — приводит его слова издание The Daily Beast.

Отмечается, что это происходило в тот период, когда сотрудники администрации президента США часто ездили в Пуэрто-Рико, чтобы оказывать помощь в ликвидации последствий урагана. По словам Тейлора, Трамп был настроен враждебно по отношению к Пуэрто-Рико.

Трамп предложил купить автономную единицу Дании Гренландию в середине августа. Сумму рассчитывали, исходя из ежегодных расходов на содержание острова. Копенгаген ответил резким отказом, после чего Трамп отменил свой визит в Данию, а позже раскритиковал роль страны в НАТО.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила желание американского президента купить Гренландию с возвращением Крыма.