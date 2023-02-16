Токаев и Зеленский созвонились впервые с июля 2022 года

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор впервые с июля 2022 года. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между странами, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана попал в базу украинского сайта «Миротворец». Политика обвинили в «публичном отрицании российской агрессии против Украины» из-за интервью 2019 года зарубежному изданию, в котором он заявил, что не считает присоединение Крыма к России аннексией.

«Миротворец» — сайт, который существует с 2014 года и публикует данные людей, причастных, по мнению украинской стороны, к конфликту в Донбассе. База позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».