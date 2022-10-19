Токаев попал в базу «Миротворца»

Фото: kremlin.ru

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу украинского сайта «Миротворец». Политика обвинили в «публичном отрицании российской агрессии против Украины» из-за интервью 2019 года изданию DW, в котором он заявил, что не считает присоединение Крыма к России аннексией.

«Миротворец» — сайт, который существует с 2014 года и публикует данные людей, причастных, по мнению украинской стороны, к конфликту в Донбассе. База позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».

В середине октября американский миллиардер Илон Маск узнал, что Украина внесла его в список «Миротворца» как персону нон грата. В базу он попал из-за отказа оплачивать услуги системы спутниковой связи Starlink на Украине, что в Киеве сочли ударом по критической инфраструктуре республики. Через 15 минут имя предпринимателя пропало из перечня.

Ранее одного из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджера Уотерса добавили в базу данных «Миротворца». Музыкант осуждал киевские власти на фоне событий на Украине и критиковал руководство США за вмешательство в дела другого государства. В базе данных указано, что Уотерс обвиняется в антиукраинской пропаганде, покушении на территориальную целостность страны и «участии в попытках легализации аннексии Крыма Россией».