Тимошенко рассказала, как власти загнали украинцев в тупик

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги.
Таких долгов за жилищно-коммунальные услуги, как сегодня, не было никогда. Люди загнаны и их продолжают загонять, — отметила политик в эфире телеканала «Украина 24».
Тимошенко добавила, что в такой ситуации власти не стесняются говорить о новом повышении тарифов.
Людям надо делать из этого выводы. Наиболее коррумпированное сегодня — тарифы, — считает бывший украинский премьер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что хаос и беззаконие царят на Украине, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. По словам депутата, в стране напрочь отсутствует понятие законности. Кузьмин добавил, что руководство страны само спровоцировало такую ситуацию. И поэтому Конституция Украины на сегодняшний день не защищает ни само государство, ни его граждан.