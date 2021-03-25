Тимошенко рассказала, как власти загнали украинцев в тупик

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Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ведёт себя неумно, когда повторяет образ своего предшественника Александра Турчинова — жёсткого и крутого.

Так он в Telegram-канале отреагировал на заявление Данилова об угрозе существованию Украины, если она продолжит «заигрывания» с Москвой. При этом российский сенатор задался вопросом, о каких «заигрываниях» говорят в Киеве....