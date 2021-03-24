Украинский депутат заявил о хаосе и беззаконии в стране

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Хаос и беззаконие царят на Украине, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. Заявление прозвучало в прямом эфире украинского телеканала.

По словам депутата, в стране напрочь отсутствует понятие законности.

Ну вы же это чувствуете наверняка. На себе каждый прочувствовал. Нет законности, и ощущения защищенности законом тоже нет ни у кого, — посетовал нардеп в эфире «Первого независимого».

Кузьмин добавил, что это руководство страны само спровоцировало такую ситуацию. И поэтому Конституция Украины на сегодняшний день не защищает ни само государство, ни его граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин с иронией отнёсся к украинскому санкционному списку, в который включён возглавляемый им ранее информационный ресурс «Кассад Групп». Пикантность ситуации заключается в том, что этой структуры больше не существует.