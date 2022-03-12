Timе признал, что погибший на Украине журналист из США работал на издание

Издательский дом Time подтвердил, что погибший на Украине американский журналист Брент Рено работал на них. В последнее время он занимался видеопроектом о беженцах, сообщило руководство компании.

В газете New York Times ранее отметили, что у погибшего под Киевом журналиста было найдено удостоверение сотрудника, но, согласно данным издания, он на него давно не работал.

В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, в центре которого глобальный кризис с беженцами, — подчеркнули в издательском доме.

Фотограф из США Хуан Диего Аррендондо, который сопровождал Рено, был ранен в спину. В больнице Киева он рассказал, что они снимали эвакуацию местных жителей, на попутной машине пересекли блокпост, откуда началась стрельба. Он не указал, кто именно в них стрелял.

Ранее стало известно, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в середине дня 13 марта не смог подтвердить сообщение о возможной гибели американского журналиста на Украине. О том, что якобы корреспондент New York Times был убит в ходе обстрела украинского города Ирпень, рассказал в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.