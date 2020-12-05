Тихановская хочет полететь в США и поблагодарить Белый дом за поддержку

https://static.news.ru/photo/4446bb0a-36ff-11eb-8821-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская планирует посетить Вашингтон. Она собирается поблагодарить действующую администрацию Соединённых Штатов Америки за поддержку. Оппозиционерка также просит руководство США одобрить законопроект, расширяющий возможности главы США для введения санкций против Минска.

В республике 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Я надеюсь, что на инаугурационной неделе поеду в Вашингтон, чтобы лично поблагодарить текущую администрацию [США] за её работу по оказанию помощи народу Белоруссии. В то же время я надеюсь на установление крепких отношений с новой администрацией для содействия переходу к демократии в Белоруссии, — цитирует её газета Washington Post.

В ноябре 2020 года палата представителей США одобрила проект закона, наделяющего лидера страны правом ограничить въезд членов избиркома Белоруссии и госслужащих, которых в США считают ответственными за давление на журналистов. Документ также расширяет возможности помощи Минску и включает поддержку в «противодействии интернет-цензуре», а также защиту женщин и беженцев.

Ранее власти ЕС приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё 13 чиновников. Все попавшие под ограничения представители государственной власти не смогут посещать страны Евросоюза. Кроме того, их активы, размещённые в ЕС, будут заморожены. Причиной введения мер стали репрессии в отношении кандидатов на выборах президента страны и мирных протестующих.