Тихановская требует отпустить из-под стражи оппозиционеров в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/0b157c5e-e713-11ea-85fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала правоохранительные органы страны немедленно отпустить членов Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Ранее сама Тихановская стала инициатором по созданию Координационного совета по трансферу власти в республике.

Оппозиционный совет утверждает, что все его цели и способы законны, хотя Генпрокуратура Белоруссии завела в связи с его созданием дело о призывах к захвату власти. Ковалькова и Дылевский получили по 10 суток за организацию несанкционированной акции.

Я призываю правоохранителей безотлагательно прекратить давление на членов координационного совета и освободить Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Не пробуйте запугать нас и сами не бойтесь идти на открытый диалог с народом, к которому призывает координационный совет, — говорится в обращении Тихановской, которое распространил её штаб.

При этом Тихановская особо отмечает, что цель создания совета — помочь Белоруссии пережить «острый политический кризис» путём переговоров и проведения новых «честных выборов».

Но вместо поиска диалога администрация уходящего президента занимается мелочными обвинениями и преследованиями, — добавляет политик.

Это, в свою очередь, говорит об отсутствии у чиновников и судей «государственного мышления».

Ранее NEWS.ru сообщал, что митинг оппозиции прошёл на площади Независимости в Минске. Некоторых участников мероприятия задержали силовики.