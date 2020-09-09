Тихановская получила первую международную награду

https://static.news.ru/photo/7cd88dac-f2f0-11ea-8be2-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS/imago-images.de/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила специальную награду Международного экономического форума, который проходит в польском Карпаче. На мероприятии, неофициально именуемом восточноевропейским Давосом, приз ей вручил глава МИД Польши Збигнев Рау.

При появлении Тихановской в зале ведущий объявил её как «избранного президента Белоруссии», сообщает РИА Новости.

Глава польского института международных отношений Славомир Дембский согласился с этим утверждением, и, представляя лауреата, вспомнил слова Махатмы Ганди: «Сначала вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами сражаются, а в конце вы побеждаете».

Эти слова относятся к жизненному пути лауреата специальной награды экономического форума, — подчеркнул Дембский.

Утром 9 сентября в Варшаве Тихановскую принял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Для того, чтобы она могла попасть на форум в Карпач ей предоставили правительственный самолёт. В Польше Тихановскую усиленно охраняют местные спецслужбы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фракция Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» выдвинула несколько белорусских кандидатов на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Среди претендентов кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также участники Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Их назвали отважными женщинами Белоруссии.