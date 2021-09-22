The Telegraph: учёные Уханя хотели заразить COVID летучих мышей в 2018 году

Учёные из китайского Уханя намеревались заразить модифицированными коронавирусами летучих мышей ещё в 2018 году. Таким образом они собирались предотвратить передачу вирусов от животных к человеку. Исследователи готовили опыты с новыми химерными шипованными белками COVID-19. Об этом пишет The Telegraph.

Эксперимент планировали провести в китайской провинции Хубэй. Как уточняет издание, на эти исследования специалисты просили $14 млн у американского Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны. Тем не менее, Соединённые Штаты отказались спонсировать этот проект. Вероятно, именно поэтому исследование учёных было сорвано.

Ранее группа специалистов из французского университета Пастера и Лаосского университета сообщила о возможных доказательства природного происхождения уханьского варианта коронавируса. У летучих мышей в Южной Азии выявили как минимум три коронавируса, которые очень похожи на первый вариант болезни.