В Британии признали неготовность к наплыву украинских беженцев

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Отказ от закупок российского газа может привести к нарушению цепочек поставок немецких предприятий и разрушить «промышленную базу экономического могущества» ФРГ, заявил глава Bosch Стефан Хартунг. В интервью изданию Handelsblatt он подчеркнул, что 20% потребности в энергоресурсах компании Bosch покрывает российское сырьё.

Если Германия в одностороннем порядке откажется от поставок российского газа, важные элементы цепочки поставок оторвутся не только у Bosch, — заявил директор фирмы. Он пояснил, что Bosch не собирается уходить...