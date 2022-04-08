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В Британии признали неготовность к наплыву украинских беженцев

Министр по делам беженцев Харрингтон: Великобритания оказалась не готова к приёму беженцев
10:59, 10 апреля 2022
В Британии признали неготовность к наплыву украинских беженцев Лондон, Великобритания Фото: [email protected]/flickr.com
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Министр Великобритании по делам беженцев Ричард Харрингтон заявил, что страна оказалась не готова к приёму такого количества беженцев с Украины. В интервью изданию The Independent он сообщил, что процедура занимает больше времени, чем планировалось.

Великобритания оказалась не готова к приёму такого количества переселенцев с Украины, поэтому процесс их размещения занимает больше времени. Мне стыдно, что реализация схемы «Дома для Украины» происходит так медленно, отметил чиновник.

Ранее Европе предрекли раскол из-за наплыва украинских беженцев. Немцы признались, что им сложно уживаться с людьми, полными ненависти и неуважения к отношениям России и Германии.

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