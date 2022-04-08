В Британии признали неготовность к наплыву украинских беженцев

Министр Великобритании по делам беженцев Ричард Харрингтон заявил, что страна оказалась не готова к приёму такого количества беженцев с Украины. В интервью изданию The Independent он сообщил, что процедура занимает больше времени, чем планировалось.
Великобритания оказалась не готова к приёму такого количества переселенцев с Украины, поэтому процесс их размещения занимает больше времени. Мне стыдно, что реализация схемы «Дома для Украины» происходит так медленно, — отметил чиновник.
Ранее Европе предрекли раскол из-за наплыва украинских беженцев. Немцы признались, что им сложно уживаться с людьми, полными ненависти и неуважения к отношениям России и Германии.