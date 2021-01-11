Теория заговора стала причиной блокировки 70 тысяч страниц в Twitter

https://static.news.ru/photo/d0353a78-54ab-11eb-bc21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соцсеть Twitter после штурма Капитолия 6 января 2021 года заблокировала свыше 70 тысяч аккаунтов за распространение информации о так называемой теории заговора QAnon. Её сторонники считают, что президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп борется с обществом сатанистов и сексуальных эксплуататоров, куда входят лидеры Демократической партии США.

Мы ясно давали понять, что примем решительные принудительные меры в отношении тех, чьё поведение потенциально может привести к вреду офлайн, — говорится в заявлении компании.

Портал принял такое решение, опираясь на последствия событий в Вашингтоне, когда погибли пять человек, включая сотрудника полиции. Накануне интернет-провайдер Your T1 WIFI из американского штата Айдахо заблокировал работу Facebook и Twitter в своих сетях. Это произошло после «заморозки» соцсетями аккаунтов Трампа.

Акции Twitter подешевели на 8% после того, как сайт приостановил действие учётной записи лидера США. По состоянию на 12:44 мск 11 января акции компании на предторгах в США оценивались в $47,42 за штуку, что на 8,3% ниже показателя, зафиксированного в конце предыдущей сессии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Трамп в частном порядке возложил вину за штурм Капитолия на членов ультралевого движения антифа. Такое своё мнение он высказал в телефонном разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти. В США президента обвиняют в подстрекательстве его сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия и устроили там погром.