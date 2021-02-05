Телеведущий вытащил труп из моря во время прогноза погоды

https://static.news.ru/photo/9ab6588c-68fb-11eb-8546-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с эфира / Twitter

Неожиданную находку обнаружил в море австралийский телеведущий прямо во время прямого включения с пляжа. Люк Брэднэм должен был рассказать зрителям телеканала Channel Nine о прогнозе погоды на ближайшие дни, но ему пришлось броситься в воду, чтобы спасти утопающего.

Но как оказалось позднее, человек, которого Брэднэм принял за тонущего сёрфингиста, оказался уже мёртв.

По признанию телеведущего, когда он увидел труп вблизи, он был шокирован.

Я даже не знал, смогу ли я доплыть, потому что порвал мышцу плеча в спортзале на этой неделе, а моя рука должна была быть перевязана, — рассказал он позднее коллегам-журналистам.

В итоге Брэднэм помог спасателям вытащить тело на берег. Им оказался 32-летний британский подданный. Он пропал в этой части береговой линии сутки назад. Позднее в море нашли также тело его девушки. Что стало причиной их гибели — неизвестно.

Ранее другая телеведущая из Австралии Кендалл Джилдинг стала виновницей спора в соцсетях по поводу цвета её платья. Пользователи из-за оптической иллюзии не смогли решить, голубое оно или белое, писал NEWS.ru.