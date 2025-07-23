Моряки столкнулись со страшной угрозой из-за стаи китов-убийц Telegraph: косатки начали нападать на малые суда у берегов Испании из мести

Группа косаток демонстрирует необычное агрессивное поведение, целенаправленно атакуя суда в европейских водах, сообщает Telegraph. Такая активность морских хищников может быть связана с местью за травмированную самку по кличке Белая Глэдис. Специалисты предполагают, что именно эта косатка, получившая травмы при столкновении с лодкой или от действий браконьеров, научила сородичей нападать на плавсредства.

Два моряка были спасены испанской береговой охраной после того, как их судно подверглось нападению косаток у берегов Страны Басков (сообщество на севере Испании. — NEWS.ru) в понедельник, — сказано в публикации.

Исследователей особенно тревожит стремительное расширение зоны опасности. Начав в 2020 году с акватории Гибралтара, морские млекопитающие постепенно распространили свою деятельность на прибрежные воды Франции и Испании. По прогнозам ученых, в ближайшее время подобные инциденты могут начаться у берегов Великобритании, что создает новые риски для судоходства в регионе.

Ранее исследователи Университета Британской Колумбии обнаружили неизвестную популяцию косаток у калифорнийского побережья. Согласно публикации в Science Daily, эти морские хищники демонстрируют уникальную стратегию охоты — они специализируются на добыче крупных морских млекопитающих в открытом океане, что является нехарактерным поведением для данного вида.