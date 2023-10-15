Tasnim: режиссера Мехрджуи и его жену убили в собственном доме в Иране

Фото: M.Hasan Aslani/Tasnim News Agency/CC BY 4.0//Wikimedia Commons

Иранского режиссера, сценариста и обладателя престижных кинопремий и его жену нашли мертвыми в их доме на севере Ирана, сообщает агентство Tasnim. По его данным, супружескую пару со следами побоев обнаружила их дочь, которая незамедлительно вызвала полицию.

В субботу вечером тела Дариюша Мехрджуи и его жены были найдены в доме их дочерью, после обнаружения мертвых родителей она незамедлительно связалась с полицией, — пишет агентство.

Режиссер с семьей проживал в частном доме в провинции Альборз. Tasnim уточняет, что на телах пары были порезы и гематомы. Предварительное заключение судебной медицинской экспертизы показало, что смерть наступила вследствие асфиксии. О мотивах преступления и предполагаемых подозреваемых пока нет информации. Полиция проводит расследование.

Дариюш Мехрджуи трижды получал награды на Берлинском кинофестивале — за фильмы «Корова», «Почтальон» и «Госпожа». Также режиссер стал лауреатом премии «Золотая раковина» кинофестиваля в Сан-Себастьяне за ленту «Сара». За свою творческую карьеру Мехрджуи снял 27 кинокартин.

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