Талибы отказались использовать Афганистан для нападения на Россию

Запрещённое в России движение «Талибан» заверило, что не даст использовать территорию Афганистана для действий, направленных против России и соседних стран, сообщает ТАСС.

Делегация политического офиса движения прибыла в Москву для обсуждения текущей ситуации в Афганистане. Её представители подчеркнули, что никому не дадут использовать афганскую землю для нападения на Россию или соседние страны.

Журналисты спросили у официального представителя политического офиса движения Мохаммада Сохаила Шахина, готовы ли талибы гарантировать безопасность сотрудников генконсульства РФ в Мазари-Шарифе.

У нас очень хорошие отношения с ними, с Россией. Мы не собираемся их атаковать. Зачем нам это делать, если у нас хорошие отношения? — ответил Шахин.

Он подчеркнул, что движение не считает своей целью посольства и консульства России на территории Афганистана. Также представитель «Талибана» заверил, что боевики не будут нападать на границу между Таджикистаном и Афганистаном.

Мы заверяем российскую сторону, что наша политика не заключается в нападении, — заявил Шахин.

Ранее боевики «Талибана» заявили о захвате 169 районов в разных провинциях Афганистана. Об этом заявил представитель движения Забиулла Муджахед. Утверждается, что был установлен контроль над 85% территории страны. Представители Министерства обороны Афганистана опровергли это заявление.

В беседе с NEWS.ru ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко оценил вероятность того, что возможная война в исламской республике после вывода американских войск может затронуть соседние государства.