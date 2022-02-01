Талибы впервые назначали двух женщин на руководящие посты в Афганистане

Захватившие власть в Афганистане боевики движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) впервые назначали двух женщин на руководящие посты, написал в своём Twitter заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид. Пока речь идёт только о системе здравоохранения.

Распоряжением главы временного кабмина доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома «Малалай» — единственного акушерско-гинекологического учреждения подобного рода во всей стране, — написал Муджахид.

По его словам, ещё одним указом доктор Ариан назначена директором гинекологической клиники в столичном квартале Шахрара.

Также напомним, что афганских студенток обязали носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах. При этом им запретили перемещаться на большие расстояния без сопровождения мужчин и заниматься спортом.

Ранее сообщалось о том, что в Кабуле прошла демонстрация женщин, которые протестовали против ограничений, введённых талибами. Участницы митинга требовали обеспечения своих законных прав. Талибы применили слезоточивый газ для разгона протестующих.