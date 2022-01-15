Талибы применили слезоточивый газ против женщин на акции протеста в Кабуле
Приверженцы движения «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), находящиеся у власти в Афганистане с августа 2021 года, применили слезоточивый газ для разгона протеста, сообщает афганское агентство Aamaj News. По информации агентства, в акции принимали участие женщины, вышедшие в воскресенье на улицы столицы — Кабула, протестуя против ограничений, введённых талибами.
По словам агентства, «группа афганских женщин
Участницы митинга требовали обеспечения своих законных прав. Талибы прибегли к использованию слезоточивого газа для разгона протестующих.
В середине августа сторонники движения «Талибан» почти без боя захватили власть в Афганистане, после чего начали вводить ограничения в стране касательно девочек и женщин. Так, в рамках одного из ограничений ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам учиться и преподавать в вузе. Он объяснил это решение исламскими законами. Согласно строгому толкованию мусульманских законов талибами, женщинам и девушкам запрещено учиться и работать. Кроме того, женщинам разрешено выходить на улицу только в сопровождении члена семьи мужского пола.