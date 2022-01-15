Талибы применили слезоточивый газ против женщин на акции протеста в Кабуле

Фото: Saifurahman Safi/Global Look Press

Двух израильских военных по ошибке убили в ходе патрулирования в ночь на 13 января. Инцидент произошёл возле базы в районе долины реки Иордан. Родственники погибших уже уведомлены о произошедшем, говорится на странице Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

Этой ночью два офицера ЦАХАЛ были убиты во время патрулирования возле базы в районе долины реки Иордан. Офицеры были неправильно распознаны и по ошибке убиты огнём ЦАХАЛ, — написано в...