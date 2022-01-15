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Ближний Восток

Талибы применили слезоточивый газ против женщин на акции протеста в Кабуле

11:43, 16 января 2022
Талибы применили слезоточивый газ против женщин на акции протеста в Кабуле Фото: Saifurahman Safi/Global Look Press
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Приверженцы движения «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), находящиеся у власти в Афганистане с августа 2021 года, применили слезоточивый газ для разгона протеста, сообщает афганское агентство Aamaj News. По информации агентства, в акции принимали участие женщины, вышедшие в воскресенье на улицы столицы — Кабула, протестуя против ограничений, введённых талибами.

По словам агентства, «группа афганских женщин вышла на улицы Кабула на акцию протеста против вводимых талибами ограничений».

Участницы митинга требовали обеспечения своих законных прав. Талибы прибегли к использованию слезоточивого газа для разгона протестующих.

В середине августа сторонники движения «Талибан» почти без боя захватили власть в Афганистане, после чего начали вводить ограничения в стране касательно девочек и женщин. Так, в рамках одного из ограничений ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам учиться и преподавать в вузе. Он объяснил это решение исламскими законами. Согласно строгому толкованию мусульманских законов талибами, женщинам и девушкам запрещено учиться и работать. Кроме того, женщинам разрешено выходить на улицу только в сопровождении члена семьи мужского пола.

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