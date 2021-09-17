Таиланд вакцинирует от COVID 4,5 млн несовершеннолетних

Около 4,5 млн несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет планируют вакцинировать от коронавируса власти Таиланда. Об этом сообщила представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 доктор Апхисамай Сирангсан, её слова приводит РИА Новости.

Центром принято решение о вакцинации несовершеннолетних с 12 до 17 лет. Иммунизацию пройдут примерно 4,5 миллиона подростков, — заявила она.

Главную организующую роль в программе вакцинации несовершеннолетних от коронавируса будет играть Министерство образования Таиланда. Процедуры будут проводиться в государственных школах, подчинённых министерству, а также в частных учебных заведениях и кадетских училищах.

Вакцинировать подростков будут только с разрешения родителей или опекунов. Точная дата старта кампании уточняется.

С начала пандемии коронавируса в Таиланде было выявлено 1 448 792 случая заражения инфекцией, 15 124 человека умерли.

В настоящее время в стране полный курс вакцинации прошли более 14 млн человек, одну дозу вакцины получили более 28 млн человек.

Ранее сообщалось, что на Кубе началась массовая вакцинация от COVID-19 детей от 2 до 11 лет.