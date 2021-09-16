На Кубе началась массовая вакцинация от COVID-19 детей от 2 до 11 лет

Программу массовой вакцинации от коронавируса школьников начальных классов и детей дошкольного возраста начали медики Кубы. Процедуру пройдут дети от 2 до 11 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Для прививок предполагается использовать вакцину местного производства Soberana 02. По информации Министерства здравоохранения Кубы, с 15 сентября по 15 ноября планируется привить порядка 1,1 млн детей от 2 до 11 лет, а с 5 сентября по 5 ноября провакцинируют 855 тысяч подростков от 12 до 18 лет.

По словам властей, вакцинация позволит быстрее возобновить полноценный учебный процесс в школах. В настоящее время уроки в кубинских школах проходят в дистанционном формат, государственное телевидение транслирует специальные программы.

Кроме того, в сентябре на острове завершается вакцинация беременных и недавно родивших женщин. Всего же из 11 млн населения к настоящему моменту местными вакцинами Abdala и Soberana 02 привиты около 4,33 млн человек. К концу года власти Кубы планируют завершить вакцинацию населения.

Согласно официальным данным, на Кубе с начала пандемии было выявлено более 768 тысяч случаев заражения коронавирусом, 6523 человека умерли.

Ранее представительству Pfizer стало известно о смерти подростка в Бразилии после вакцинации их препаратом от коронавируса. При этом в компании сомневаются, что прививка и смерть связаны между собой, эти данные следуют из опубликованного заявления компании.