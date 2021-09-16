Pfizer узнала о смерти подростка в Бразилии после вакцинации от COVID-19

Представительству Pfizer стало известно о смерти подростка в Бразилии после вакцинации их препаратом от коронавируса. При этом в компании сомневаются, что прививка и смерть связаны между собой, эти данные следуют из опубликованного заявления компании.

В заявлении говорится , что компании известны редкие случаи возникновения миокардита и перикардита, а также иные побочные эффекты после вакцинации РНК-вакциной против COVID-19.

Что касается летального исхода в Сан-Бернарду-ду-Кампу, компания следит за ходом проверки инцидента, однако до сих пор не установлено причинно-следственной связи между происшествием и препаратом Pfizer, — сообщается в документе.

О смерти вакцинированного препаратом Pfizer подростка в штате Сан-Паулу в четверг, 16 сентября, сообщило Министерство здравоохранения Бразилии. Трагедия произошла ещё 2 сентября, однако известно об этом стало лишь спустя 13 дней.

Проводится дополнительная проверка для выяснения возможной связи между вакцинацией и смертью несовершеннолетнего.

По данным Минздрава, в Бразилии от коронавируса привиты 3,5 млн подростков. Побочные эффекты наблюдались у 1,5 тысячи, в большинстве случаев они были незначительными.