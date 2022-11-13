Сунак пообещал подвергнуть критике Россию на саммите G20 в Индонезии

Фото: Li Ying / XinHua / Global Look Press

Глава британского правительства Риши Сунак заявил, что планирует подвергнуть критике Россию за ее действия на Украине, использовав для этого площадку саммита Группы двадцати (G20) в Индонезии, пишет The Daily Telegraph. Премьер-министр отметил, что Россия якобы совершила разрушительные действия в отношении международного сотрудничества. Он добавил, что будет работать вместе с союзниками, чтобы добиться ощутимого прогресса в разрешении экономических проблем.

На этом саммите G20 не будет всё как обычно. Мы подвергнем критике режим президента России Владимира Путина, — передает слова главы кабмина издание.

Премьер-министр также хочет использовать площадку G20 для создания «региональных альянсов».

Лидеры стран — участниц предстоящего саммита G20 в Индонезии решили не делать совместное фото из-за того, что на встрече будут присутствовать представители России, написало ранее британское издание The Guardian. На Бали отправится делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Совместное фото обычно делается в первый день саммита, перед его началом. В этот момент лидеры стран обмениваются рукопожатиями и общаются друг с другом.