Судьбу Лукашенко решат в Москве и Пекине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, безуспешно пытающийся подавить продолжающиеся уже больше трёх недель протесты в республике, похоже, окончательно разрывает вроде бы налаживавшиеся отношения с Западом. Выступая 1 сентября в Барановичах, он в очередной раз заявил о нерушимости отношений с Россией и о том, что «никогда не отворачивался» от Москвы. Однако Кремль остаётся не единственным союзником белорусского руководителя в сложившейся непростой ситуации. В республике отмечается растущее влияние Китая, интересы которого в данный момент сходятся с российскими.

За последние годы в отношениях между Лукашенко и западными странами, где его ранее не жаловали, наметилось существенное потепление. Президента, пользовавшегося в США и ЕС славой «последнего диктатора Европы», перестали так называть, Вашингтон начал восстановление полноценных дипотношений и пообещал масштабную экономическую помощь. На фоне пробуксовывающих интеграционных процессов в рамках Союзного государства с Россией всё это создавало ощущение, будто Лукашенко всерьёз выбрал курс на Запад.

Прошедшие в Белоруссии 9 августа выборы и последовавшие за ними протесты, сопровождающиеся жёсткими действиями правоохранителей, спутали карты. Теперь из Вашингтона и европейских столиц в адрес Лукашенко вновь звучит критика и угрозы новых санкций, а сам он пытается изобразить, что не слишком-то и хотел сближения с западными государствами.

Никогда я не отворачивался от России, — заявил он 1 сентября. — Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад.

Хотя в словах белорусского президента и есть изрядная доля лукавства — сам он за последний год позволил себе не одно антироссийское высказывание, — разворот к Европе для него некритически важен. Более того, помимо России у Лукашенко есть и другой мощный союзник — Китай.

Симптоматично, что именно глава КНР Си Цзиньпин первым из мировых лидеров — даже раньше Владимира Путина — поздравил белорусского президента с переизбранием. Между Минском и Пекином уже многие годы развивается тесное сотрудничество. Индустриальный парк «Великий камень», расположенный в 25 км от столицы РБ, обеспечивает республику многомиллионными иностранными инвестициями, в первую очередь, китайскими. По задумке властей КНР, он должен войти в число ключевых хабов на торговом маршруте «Один пояс — один путь» для осуществления товарообмена с Западной Европой.

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Согласно статистике национального банка Белоруссии, в прошлом году общий объём прямых инвестиций Китая в республику составил порядка $450 млн. КНР уверенно удерживает четвёртое место в списке ключевых торговых партнёров РБ: после России, Евросоюза и Украины. Кроме того, Пекин оказывает Минску и кредитную поддержку. Только в декабре прошлого года Китай предоставил Белоруссии заём на полмиллиарда долларов.

К этому добавляется и партнёрство КНР с РФ, укреплённое общими напряжёнными отношениями с США. Связи Москвы и Пекина пока не дотягивают до полноценного военно-политического союза — обе страны стараются избежать вовлечения в региональные конфликты друг друга, — но торговое сотрудничество развивается весьма уверенно.

Независимо от того, что станет дальше происходить с протестами в Белоруссии, китайские лидеры будут стремиться защитить инвестиции своей страны и не допустить свержения Лукашенко, отмечает издание The Diplomat. Хотя сейчас Китай столкнулся с более сложной ситуацией в РБ, чем раньше, у лидеров КНР, тем не менее, есть веские основания полагать, что при большинстве сценариев выбранный Россией курс совпадёт с их целями, считает специалист швейцарского Центра исследований безопасности Брайн Карлсон.

По его мнению, в Белоруссии возможны два варианта событий. При первом Лукашенко останется у власти благодаря подавлению протестного движения собственными силами. Последующий за этим разрыв отношений Минска с Западом сделает страну всё более зависимой от Москвы, и такой исход был бы приемлем для Пекина. При втором сценарии Россия может уговорить Лукашенко покинуть пост и страну. В этом случае проблемой становится то, сможет ли Кремль добиться установления в соседней республике нового пророссийского режима, в котором автоматически заинтересован и Китай.

Власти КНР во внешней политике, как правило, проявляют сдержанность и любят выжидать ходов других игроков. Пока что этого же подхода Пекин придерживается и на белорусском направлении. Но, с учётом масштабных инвестиций в республику, которые Китай терять явно не желает, очевидно, что судьба Лукашенко во многом будет зависеть не только от РФ, но и от кулуарных договорённостей Кремля с азиатским соседом.